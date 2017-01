Real Madrid kan goede zaken doen na misstap van Sevilla in Barcelona

Real Madrid kan zondagavond zijn koppositie in LaLiga verstevigen. De lijstaanvoerder zag eerder vandaag hoe Barcelona ternauwernood een punt kon pakken bij Real Betis (1-1) en ook Sevilla stapte niet als winnaar van het veld. Het team van trainer Jorge Sampaoli ging op bezoek bij Espanyol met 3-1 onderuit.

Na twee minuten liep Sevilla al achter de feiten aan: Nico Pareja kreeg een rode kaart voor een vermeende overtreding op Pablo Piatti in het strafschopgebied en José Antonio Reyes verzilverde de elfmetertrap. Sevilla liet zich desalniettemin niet onbetuigd en had diverse keren uitzicht op eeen gelijkmaker. Het was uiteindelijk Stevan Jovetic die op aangeven van Samir Nasri de bal achter Diego López werkte: 1-1.

Espanyol rechtte de rug richting het rustsignaal en kwam op 2-1 via een rake kopbal van Marc Navarro, uit een vrije trap van Reyes. De maker van het tweede doelpunt speelde een grandioze wedstrijd en stond na rust aan de basis van de 3-1 van Gerard Moreno. Sevilla en Barcelona delen de tweede plaats, met ieder één punt minder dan Real Madrid. De hoofdstedelingen spelen vanavond echter nog tegen Real Sociedad en hebben nog een inhaalduel met Valencia tegoed.