Bosz komt superlatieven tekort na zege: ‘Ik geniet van het ventje’

Justin Kluivert debuteerde twee weken geleden in het uitduel bij PEC Zwolle voor Ajax en maakte zondagmiddag tegen ADO Den Haag voor het eerst zijn opwachting in het basiselftal van de Amsterdammers. Trainer Peter Bosz kwam na afloop van de met 3-0 gewonnen wedstrijd superlatieven tekort voor de zeventienjarige aanvaller.

"Ik geniet van het ventje'', vertelde Bosz aan FOX Sports. "Ik zag voor de wedstrijd toch dat hij een beetje zenuwachtig was, ik had het ook raar gevonden als het niet zo was. Hij begon geweldig en was in een groot deel van de wedstrijd een plaag voor de verdediging van ADO. Hij heeft dreiging, dat zie je in alles. Dat heeft met zijn aannames te maken, maar ook met zijn snelheid en zijn vaardigheid in de kleine ruimte. Bovendien beschikt hij over een goede voorzet."

Ajax kende voor eigen publiek weinig moeite met ADO, dat de Amsterdam ArenA puntloos verliet door doelpunten van Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Kasper Dolberg. Laatstgenoemde scoorde na acht wedstrijden weer eens. ''Dolberg betaalde het vertrouwen niet alleen terug met zijn goal, maar ook met zijn spel'', vond Bosz. "Ik heb niets van onrust bij hem gemerkt, maar je merkt sowieso niet zo heel veel aan hem. Dolberg is de overtreffende trap van een koele Scandinaviër, hij laat niet veel merken. Ook niet na afloop in de kleedkamer."