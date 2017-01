Atalanta klopt wellicht aan bij FC Groningen: ‘Ik zeg er geen ’nee‘ tegen’

Hans Hateboer staat mogelijk voor een fraaie transfer. De rechterverdediger van FC Groningen zou in de nadrukkelijke belangstelling staan van Atalanta Bergamo, dat Hateboer aan het einde van dit seizoen zou willen inlijven.

Hateboer, 23 jaar, heeft een aflopend contract en zou derhalve in de zomer kosteloos de overstap kunnen maken naar de huidige nummer zes van de Serie A. Een vertrek bij Groningen voor het einde van deze maand lijkt minder waarschijnlijk. "Het kan morgen heel anders zijn, maar dan wordt het zo'n gehaaste beslissing. Ik denk er liever wat langer over na. We zien het wel", vertelde Hateboer zondagmiddag na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen (0-0) aan FOX Sports.

Hateboer maakte zijn debuut in het betaald voetbal in 2014 voor Groningen en staat welwillend tegenover een transfer. "Natuurlijk is het interessant", vervolgde Hateboer. "Maar ze moeten er eerst uit zien te komen met Groningen. Ik weet niet of ze me nu nog laten gaan. Ze hebben wel interesse, maar het is nog niet zo concreet dat ik er morgen heen kan vliegen. We zien het wel. Ik zeg er op voorhand geen 'nee' tegen."