Debuterende Assaidi dolblij met wereldgoal: ‘Ik voelde dat het goed was’

Oussama Assaidi kon zich zondagmiddag geen mooier debuut voor FC Twente voorstellen. De aanvaller nam in de competitiewedstrijd tegen PEC Zwolle (1-2 winst) de winnende treffer voor zijn rekening en deed dat bovendien op prachtige wijze. Assaidi plaatste het leer vanaf een meter of veertig achter Mickey van der Hart.

"Een droomdebuut", zo laat Assaidi zelf via de officiële kanalen van FC Twente weten. "Dit was mijn eerste wedstrijd in een jaar tijd en dan is dit eigenlijk een droom. Normaal is het moeilijk om dan weer te beginnen na zo’n tijd en moet je het opbouwen, maar ik wilde ook graag starten. Door wedstrijden te spelen moet ik sterker worden en dan gaat alles vanzelf."

Assaidi was heel blij met zijn prachtige treffer. "Toen de bal van mijn voet vertrok voelde ik dat het goed was, ik raakte ‘m goed." René Hake haalde de aanvaller enkele minuten later naar de kant, omdat de doelpuntenmaker last van kramp had. "Ik moet het de komende tijd opbouwen en dan kan het alleen maar beter gaan."