Higuaín in topvorm helpt Juventus aan ruime marge tot verliezend AS Roma

Juventus heeft een belangrijke stap gezet richting titelprolongatie in de Serie A. De koploper boekte zelf een 0-2 overwinning op Sassuolo en concurrent AS Roma verloor met 3-2 van Sampdoria. Het gat met de nummer twee bedraagt nu vier punten, terwijl Juventus nog een wedstrijd achter de hand heeft. AC Milan ging eveneens onderuit, met 2-1 bij Udinese.

Sassuolo - Juventus 0-2

De afgelopen twee seizoenen wist Juventus niet te winnen in het Città del Tricolore, maar ditmaal kende de Oude Dame weinig moeite. Een hakbal van Mario Mandzukic lanceerde Alex Sandro, wiens voorzet vanaf de linkerflank een prooi was voor Gonzalo Higuaín. De Argentijn troefde zijn bewaker af en bracht Juventus binnen negen minuten op voorsprong. Hij kwam alweer voor de zesde opeenvolgende wedstrijd tot scoren. Nadat Higuaín op aangeven van Mandzukic bijna zijn tweede maakte, was de spits bij de 2-0 zelf de aangever.

Higuaín veroverde de bal van Paolo Cannavaro op het middenveld en bracht de bal vanaf links in het strafschopgebied. Een slim overstapje van Paulo Dybala stelde Sami Khedira in staat om de ruststand te bepalen. Dybala was na de onderbreking zelf dicht bij een doelpunt, maar trof de paal. Doelman Andrea Consigli voorkwam een tweede treffer van Higuaín. Juventus speelde de wedstrijd uit en bereidt zich voor op de topper van volgende week tegen Internazionale.

Sampdoria - AS Roma 3-2

De Romeinen wonnen hun laatste vier competitiewedstrijden en kenden ook in Stadio Luigi Ferraris een voortvarende start. Bruno Peres profiteerde na vijf minuten spelen van weifelend optreden van doelman Christian Puggioni en bezorgde Roma zo een vroege voorsprong. Sampdoria maakte echter een prima indruk voor eigen publiek en nivelleerde de score halverwege de eerste helft via Bruno Fernandes, die Wojciech Szczesny verschalkte op aangeven van Luis Muriel. Na rust bracht Edin Dzeko de bezoekers weer op voorsprong door bij de eerste paal een voorzet van Emerson Palmieri binnen te lopen, maar de succesformatie van Luciano Spalletti hield uiteindelijk een kater over aan het treffen met Samp. Patrik Schick tekende amper anderhalf minuut na zijn invalbeurt voor de gelijkmaker, waarna Muriel de thuisploeg een kwartier voor tijd de winst bezorgde met een schitterende vrije trap.

Udinese - AC Milan 2-1

In de eerste helft van de krachtmeting in het Stadio Friuli hielden de ploegen van Luigi Del Neri en Vincenzo Montella elkaar in evenwicht. Uit een heerlijke pass van Suso zorgde Giacomo Bonaventura voor de 0-1. Na een half uur spelen kon de vrijstaande Cyril Théréau de bal in het strafschopgebied over Gianluigi Donnarumma schieten: 1-1. Na de onderbreking trok Udinese het duel naar zich toe, al was het vooral Milan dat in de tweede helft de dienst uitmaakte. Ondanks de inspanningen van Donnarumma mikte Rodrigo de Paul het leer in de verre hoek en bezorgde hij Udinese daarmee de eerste zege sinds 18 december: 2-1. Gianluca Lapadula raakte in de slotfase nog de paal.