Kunststukje van Assaidi bezorgt tiental FC Twente winst in Zwolle

FC Twente heeft zondagmiddag de derde uitoverwinning van het seizoen geboekt. Het elftal van René Hake speelde op bezoek bij PEC Zwolle bijna de gehele tweede helft met een man minder, maar verliet het MAC³PARK stadion door een hoogstandje van Oussami Assaidi alsnog met de volle buit: 1-2. De aanvaller begon voor het eerst in de basis bij de Tukkers en gaf met een fraai doelpunt direct zijn visitekaartje af.

De Enschedeërs kenden een vliegende start. Dylan Seys, die pas voor de vijfde keer dit seizoen aan de aftrap verscheen in de Eredivisie, ging na acht minuten spelen aan de wandel met de bal en beproefde zijn geluk vervolgens op de rand van het strafschopgebied. De poging van de vleugelspits werd onderweg van richting veranderd door Ted van de Pavert, waardoor Mickey van der Hart kansloos was.

PEC kwam na de openingstreffer echter beter in de wedstrijd en nivelleerde de score nog in de eerste helft. Nadat Queensy Menig eerder nog was gestuit op Nick Marsman, tekende de Ajax-huurling op het half uur alsnog voor de gelijkmaker. De aanvaller was het eindstadion van een vlotte counter en bracht het team van Ron Jans met een schitterende uithaal verdiend op gelijke hoogte. Op slag van rust was de thuisploeg ook nog dicht bij een tweede doelpunt, maar Kingsley Ehizibue vond na goed voorbereidend werk van Nicolai Brock-Madsen Marsman op zijn weg.

De Zwollenaren leken vlak na rust in het zadel geholpen te worden door een oliedomme rode kaart van Bersant Celina, die kon inrukken na natrappen, maar kregen na tien minuten spelen in het tweede bedrijf een fikse tegenvaller te verwerken. Assaidi ontving het leer op een meter of veertig van het doel van Zwolle en verschalkte Van der Hart vervolgens op fraaie wijze. De sluitpost stond te ver voor zijn doel en moest lijdzaam toezien hoe de Marokkaans international de bezoekers aan de leiding bracht. Zwolle ging op zoek naar de gelijkmaker, maar leed doordat onder meer Holla, Brock-Madsen en Ehizibue goede kansen om zeep hielpen alweer de elfde competitienederlaag deze jaargang.