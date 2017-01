Vitesse stopt geweldige uitreeks van AZ en verkleint achterstand

Vitesse heeft zondag een einde gemaakt aan een reeks van zeven opeenvolgende uitduels van AZ, alle competities meegerekend, zonder nederlaag. Het team van hoofdtrainer Henk Fraser zegevierde met 2-1 en pakte daarmee voor het eerst dit seizoen punten in een competitiewedstrijd ná een wedstrijd in de KNVB Beker. Door de overwinning heeft de Arnhemse club nog maar twee punten minder dan nummer vijf AZ.

AZ startte voortvarend aan de wedstrijd en bracht na een minuut of zes al bijna het scorebord in beweging. Na goed voorbereidend werk van Alireza Jahanbakhsh aan de rechterkant mikte Ben Rienstra het leer op de lat. Vier minuten later viel echter de 1-0. Lewis Baker kreeg het leer even buiten het strafschopgebied, raakte de bal niet een geweldig, maar de niet goed uitziende Sergio Rochet kon de inzet niet keren.

Het tempo van de wedstrijd in GelreDome lag hoog, maar dat ging soms ten koste van de zorgvuldigheid en al snel werd duidelijk dat de ploegen het vertier uit het begin niet konden herhalen. Vitesse had tot de rust weinig moeite om de voordelige marge te verdedigen: het team van Fraser zette vroeg druk en daar had de ploeg van John van den Brom het heel moeilijk mee.

AZ kwam vlak na rust bijna heel goedkoop aan een gelijkmaker. Een inzet van Ridgeciano Haps werd door Guram Kashia van richting veranderd en ging maar net naast het doel van Eloy Room. Twee minuten later verdubbelde Vitesse de voorsprong. Nathan profiteerde van geschutter van Rochet en kon uiteindelijk in een leeg doel scoren: 2-0.

Vitesse had het bezoek uit Alkmaar volledig in de tang en had via Baker zelfs op een 3-0 voorsprong kunnen komen. In de 64e minuut verkleinde AZ toch de achterstand. Room had een wereldredding in huis op een kopbal van Levi Garcia, maar Kashia werkte het leer vervolgens ongelukkig in zijn eigen doel. In het restant van de wedstrijd had AZ via Garcia en vooral Rienstra uitzicht op een gelijkmaker, maar Vitesse stapte toch als winnaar van het veld.