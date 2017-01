Hoogtepunten Schöne en Dolberg op zorgeloze middag

Ajax heeft zondagmiddag zonder veel moeite gewonnen van ADO Den Haag. Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Kasper Dolberg waren verantwoordelijk voor de doelpuntenproductie: 3-0. De treffer van Schöne was de mooiste van de middag, terwijl Dolberg na 641 minuten zijn doelpuntendroogte beëindigde. Ajax komt op twee punten van Feyenoord, dat later op de zondag in actie komt.

Voor Ajax was er geen vuiltje aan de lucht in de eerste helft. De ploeg van Peter Bosz hoefde slechts één grote kans van ADO toe te staan, al was dat wel direct de eerste mogelijkheid van de wedstrijd. Ruben Schaken stond plots oog in oog met André Onana en mikte over het doel. Bij Ajax was Justin Kluivert met fraaie individuele acties de ster van de openingsfase. Het eerste doelpunt kwam echter op naam van Ziyech. De smaakmaker werd vrijgelaten door de verdedigers van ADO en mocht na een bekeken steekpass van Dolberg de linkerhoek uitzoeken.

De ban was al binnen elf minuten gebroken en dankzij het aluminium bleef ADO een tweede tegendoelpunt nog even bespaard. Dolberg schoot uit de draai op de paal en Nick Viergever kopte op de lat. Ajax had geen kind aan de bezoekers en de haast onvermijdelijk 2-0 zou uiteindelijk volgen uit een standaardsituatie. Schöne mocht vanaf een meter of twintig aanleggen voor een vrije trap en de specialist liet doelman Ernestas Setkus kansloos met een prachtig schot in de bovenhoek. Omdat een poging van Ziyech op slag van rust de juiste richting miste, bleef het in de eerste helft bij twee doelpunten.

Ook na de onderbreking teisterde Ajax de lat. Het was een van de hoogtepunten van de middag: op aangeven van Ziyech nam Dolberg de bal in het strafschopgebied aan op de borst, waarna hij Setkus verraste met een acrobatische omhaal. De keeper haalde opgelucht adem toen de bal terug het spel in stuitte. ADO bleef onmachtig in aanvallend opzicht en het leek wachten op de 3-0 van Ajax. Een vrije trap van Ziyech belandde in de handen van Setkus; een afstandsschot van Daley Sinkgraven miste kracht.

Aan de overzijde was het echter opnieuw Schaken die een Haags doelpunt op de schoen had. Hij kwam een teenlengte tekort om een voorzet vlak voor het doel te verlengen. Bovendien stormde Edouard Duplan af op het doel van Onana en schoot hij in het zijnet. ADO bleef azen op de aansluitingstreffer en dus was het voor Ajax zaak om de beslissende derde te maken. Die kwam er een kwartier voor tijd, via Dolberg. De spits wachtte sinds 20 november op een doelpunt en scoorde op aangeven van Davy Klaassen bij de tweede paal. Daarna maakte Ajax de tijd vol tot het laatste fluitsignaal.