Spaans international duikt op in Siberië: ‘Ben hier niet om geld te pakken’

Albert Riera hoopt zijn loopbaan te vervolgen in Rusland. De 34-jarige linksbuiten is sinds woensdag op proef bij Tom Tomsk, de nummer laatst van de Premjer Liga. De club uit Siberië verkeert in financieel zwaar weer en Riera weet dat hij niet voor het geld bij Tom aan de slag hoeft te gaan.



Riera zegt in een interview met Championat dat hij zich geen zorgen maakt over de financiële situatie van de groenhemden: “Er is geen club die voor een speler van mijn leeftijd nog veel geld betaalt. Ik ben hier ook niet om geld te pakken. Ik ben alleen geïnteresseerd in een kans om te voetballen en om te laten zien dat ik het nog kan. Ik hoop dat Tom de problemen snel oplost zodat men weer transfer kan afronden.” Tom zit in de schulden en moet achterstallige salarissen betalen om toestemming te krijgen om spelers te contracteren.

“Als dat gebeurd is, dan nemen we over Riera een beslissing. Het hangt natuurlijk ook af van wat de technische staf zegt”, aldus sportief directeur Igor Kudryashov. “Riera trainde in oktober ook al mee en we twijfelen niet aan zijn kwalitieten, maar moeten even kijken of hij fysiek in orde is. We zien in hem een centrale verdediger, al kan hij ook op linkshalf spelen. Riera vraagt verder geen geke bedragen en spreekt uitstekend Russisch. Daardoor zou hij zich hier snel kunnen aanpassen”, besluit de bestuurder.



Een foto die is geplaatst door Albert Riera (@11riera11) op 24 Jan 2017 om 10:56 PST

Riera trouwde in 2009 met de Siberische Yulia Koroleva die hij in een discotheek op Mallorca had leren kennen. “Mijn vrouw steunt mij in alle keuzes die ik maak en weet dat ik het belang van het gezin altijd voorop zal stellen. Yulia is blij als ik ook blij ben. Als ik nu bij een ploeg uit Moskou had kunnen spelen, dan was ze ook meegegaan. Als ik in Istanbul was gebleven, was ze ook gebleven. Waar we na mijn loopbaan terechtkomen, dat weet ik niet.” Als Riera bij Tom tekent, dan wordt dat de twaalfde club in zijn carrière.

Riera speelde voor onder meer Manchester City, Liverpool en Galatasaray en kwam verder tot zestien interlands. Als een stap terug voelt zijn proefperiode bij Tom desondanks niet: “Op je 34e spreek je niet meer in termen van een stap vooruit of een stap terug. De loopbaan heeft immers al plaatsgevonden. Ik ben niet op zoek naar geld en wil alleen maar van het voetbal genieten. Ik wil mijn medespelers helpen”, aldus de linkspoot. “Tot afgelopen zomer was ik sportief directeur bij FK Koper in Slovenië en toen dat avontuur voorbij was, besefte ik dat ik wilde blijven voetballen en het liefst op een zo hoog mogelijk niveau.”



Day 2...working on technique, heart-rate & quadriceps ???? pic.twitter.com/OLjUgMz8kw — Albert Riera (@11RIERA11) 2 januari 2017

“Ik denk dat ik nog een paar jaar meekan. Ik ben niet op zoek naar het comfort dat landen als Bulgarije, Thailand en Finland te bieden hebben. Ik heb nog nooit in Rusland gespeeld, maar voor zover ik weet is de competitie hier vergelijkbaar met de Turkse en ik heb heel goede herinneringen aan de Süper Lig. Waarom ik uiteindelijk voor Tom heb gekozen? Het is een kans! Toen ik in november meetrainde, vertelde de club dat ze plaats voor mij zouden hebben wanneer de financiële problemen opgelost zouden zijn. Ik wacht daar, hier op het trainingskamp in Turkije, rustig op. Ik probeer gewoon te laten zien wat ik kan.”

Riera had overigens al eerder in de Premjer Liga terecht kunnen komen, want hij stond in 2010 in de belangstelling van Spartak Moskou. “Als ik toen naar Rusland zou gaan, wist ik dat dat niet goed zou zijn voor mijn kansen om mee te gaan naar het WK in Zuid-Afrika. Het was puur een sportieve afweging. Ik wilde bij Liverpool blijven om naar het WK te kunnen.” Riera bleef op Anfield, maar werd door bondscoach Vicente del Bosque thuisgelaten voor het mondiale eindtoernooi. Daarna verkaste hij naar Olympiacos en mogelijk maakt hij binnenkort dus zijn opwachting in Rusland bij Tom Tomsk.