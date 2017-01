Petrovic laat ‘goed ventje’ buiten wedstrijdselectie: ‘Hij wil weg bij ADO’

Ludcinio Marengo staat voor een vertrek bij ADO Den Haag. De aanvaller is door trainer Zeljko Petrovic buiten de wedstrijdselectie gelaten voor het treffen met Ajax van zondagmiddag en lijkt de Haagse club nog voor het einde van deze maand te gaan verlaten.

Marengo, 25 jaar, kwam dit seizoen veertien keer in actie voor ADO, maar speelde het grootste deel van zijn wedstrijden als invaller; slechts driemaal verscheen hij aan de aftrap in de Eredivisie. "Hij wil weg, is de laatste week bezig met een andere club. Hij is niet genoeg gemotiveerd om bij de selectie te zitten, hij wil per se weg", vertelde Petrovic voor de wedstrijd tegen Ajax aan FOX Sports. De oefenmeester liet niet doorschemeren welke club Marengo op de korrel heeft.

"Als je weg wil, oké, geen probleem'', vervolgde Petrovic. "Wij gunnen Marengo het allerbeste, het is een goed ventje, maar hij wil gewoon weg. Hij wil spelen, hij wil weg. Het is lastig. Ik heb zes maanden lang iedereen proberen te motiveren, maar het houdt een keer op. Ook voor mij, met al mijn positivisme. Als Marengo weg wil, dan mag dat." De vleugelspeler is sinds de zomer van 2015 actief voor ADO, dat hem transfervrij wegplukte bij FC Volendam.