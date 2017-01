Bosz countert Gudelj en kan niets met hersenspinsel Kraay jr. over Kishna

Peter Bosz heeft vlak voor de competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag gereageerd op het interview dat Nemanja Gudelj zaterdag gaf aan De Telegraaf. De middenvelder nam het Bosz kwalijk dat hij richting de buitenwereld communiceerde dat Gudelj het niet meer kon opbrengen om op de bank te zitten. De oefenmeester is zich van geen kwaad bewust.

"Wij hebben precies verteld hoe het zit", liet Bosz weten aan FOX Sports. "We voerden samen het gesprek met Hennie Spijkerman, dus daar kan geen twijfel over bestaan. Hij heeft niet gezegd dat hij niet op de bank wilde zitten, maar dat hij het mentaal niet kon opbrengen om op de bank te zitten. Hij heeft letterlijk gezegd: 'Als je me wilt opstellen in de basis moet je dat doen, maar anders kan ik het niet opbrengen.' Ik lieg er niet over, dit is de waarheid."

Bosz gaf verder aan dat Ajax nog een vleugelaanvaller wil strikken. Daarbij gaan de Amsterdammers echter niet over een nacht ijs. "Het moet wel kwaliteit zijn, we gaan niet voor kwantiteit. Justin Kluivert doet het erg goed. Vaclav Cerny is bijna weer fit en Bertrand Traoré komt straks ook terug van de Afrika Cup", somde Bosz op. Hans Kraay jr. stelde een eventuele terugkeer voor van Ricardo Kishna, die mag vertrekken bij Lazio. Daar kon Bosz weinig mee. "Het heeft geen zin om langs allemaal namen te gaan. Marc Overmars houdt zich daarmee bezig en die meldt zich bij ons als er wat is."