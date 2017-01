‘Vereerde’ Bojan maakt seizoen af in Bundesliga

Bojan Krkic maakt het seizoen af bij FSV Mainz. De huidige nummer elf van de Bundesliga maakt bekend dat de 26-jarige aanvaller wordt gehuurd van Stoke City, maar doet geen mededelingen over een eventuele optie tot koop. Het contract van Bojan loopt in Engeland nog door tot medio 2020.

“Bojan is een speler met een uitstekende staat van dienst en heeft zich met volle overtuiging voor de rest van het seizoen aan ons verbonden. De sportieve en financiële omstandigheden maakten dat we Bojan konden aantrekken en hij vult nu de vacature in die in de voorhoede was ontstaan. We verheugen ons op zijn sportieve meerwaarde”, aldus sportief directeur Rouven Schröder op de officiële website van Mainz.

Trainer Martin Schmidt is eveneens verguld met de komst van de enkelvoudig international van Spanje: “Bojan is een voetballend goede, doelgevaarlijke en creatieve aanvallende middenelder die ook voorin op verschillende posities uit de voeten kan.” Bojan zegt zelf het ‘een eer’ te vinden om bij Mainz te voetballen: “De club geeft mij de mogelijkjheid om opnieuw een Europese topcompetitie te ontdekken.” De aanwinst traint maandag om 10.00 uur voor het eerst mee bij zijn nieuwe tijdelijke werkgever.