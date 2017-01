Dolberg: ‘Ik zie mezelf nog jaren voor Ajax spelen’

Kasper Dolberg laat zich niet gek maken door de geruchten. Manchester United zou de negentienjarige aanvaller in de zomer willen aantrekken en Borussia Dortmund zou zelfs twintig miljoen euro willen betalen voor de Deen. “Ja, ik heb het gelezen”, reageert het talent in een interview met VG.

“Het is moeilijk om te reageren omdat ik niet weet of de interesse echt is. Dus het is vreemd”, aldus de enkelvoudig international. “Wat bepalend zal zijn bij mijn keuze voor een nieuwe club? Daar denk ik nu niet aan, eerlijk gezegd. Ik zie mezelf nog jaren voor Ajax spelen en heb ook niet de behoefte om nu over andere clubs na te denken.”

Dolberg voegt er nog wel aan toe dat het belangrijk is om ‘de juiste keuzes’ te maken: “Het gaat erom dat een club vertrouwen in je heeft, maar uiteindelijk valt of staat alles met jezelf. Je moet zelfkritisch en professioneel blijven, je best doen, goed trainen en leven als een topsporter.” Dolberg scoorde tot dusverre elf keer voor Ajax.