‘FC Twente zal mij nu of in de zomerstop moeten verkopen’

Kamohelo Mokotjo is alvast bezig met een leven na FC Twente. De 25-jarige middenvelder zegt in een interview met de NOS dat hij klaar is voor een ‘meer volwassen team’. Mokotjo’s contract loopt in de zomer van 2018 af.

“Het is aan de club om een keuze te maken. Ze zullen me of nu, of straks in de zomerstop moeten verkopen. Ik ben in de beste vorm van mijn leven en klaar om een stap te maken”, voegt de drievoudig international van Zuid-Afrika eraan toe. Als hij een competitie mocht uitkiezen om in te voetballen, dan zou hij voor de Premier League gaan.

Mokotjo zegt dat Engeland ‘perfect’ zou zijn, maar dat hij zich niet op die competitie vastpint: “Voor mij gaat het om het project. Elke buitenlandse club met een goed plan is interessant.” Mokotjo speelde tot dusverre negentig officiële wedstrijden voor Twente.