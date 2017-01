‘Ze zijn nog zó jong en ze zijn de toekomst van Manchester City’

Manchester City boekte zaterdagmiddag een 0-3 overwinning op Crystal Palace en schaarde zich daardoor bij de laatste acht van de FA Cup. Josep Guardiola liet Raheem Sterling, Leroy Sané en Gabriel Jesus de aanval bevolken en zegt in de Engelse pers veel van de Engelsman, Duitser en Braziliaan te verwachten.

“Ze zijn nog zo, zo jong. Het is de toekomst van Manchester City en ze hebben alle drie heel goed gespeeld”, aldus Guardiola. “Jesus heeft ons nu al heel veel geholpen. Ondanks dat hij niet groot is, speelt hij erg agressief. Zijn pass bij de eerste goal was voortreffelijk en we mogen niet vergeten dat we met spitsen van 19, 21 en 22 jaar speelden.”

De doelpunten tegen Crystal Palace werden gemaakt door Sterling, Sané en Yaya Touré. De volgende wedstrijd voor the Citizens is die tegen West Ham United en dat competitieduel wordt komemde woensdag afgewerkt.