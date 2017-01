‘FC Twente is een mooie club, maar ik heb hier een goed gevoel’

Brahim Darri zette vrijdagavond zijn handtekening onder een contract tot medio 2019 bij Heracles Almelo, maar had mogelijk ook een transfer kunnen maken. De 22-jarige linksbuiten stond immers in de belangstelling van FC Twente, zo bevestigde hij na het duel met PSV in gesprek met TC/Tubantia.

“Het was niet dat het geen goed gesprek was in Enschede. Dat was prima, FC Twente is ook een mooie club. Maar ik heb bij Heracles een goed gevoel. Dat gaf voor mij de doorslag”, aldus Darri, die tot dusverre 71 wedstrijden in het eerste van Heracles speelde.

Darri zegt dat hij in het Polman nog niet klaar is en dat hij er nog ‘een hoop’ hoopt te bereiken: “Ik heb veel gespeeld. Bovendien krijg ik hier de kans om belangrijk zijn. Daarbij kreeg ik een goede aanbieding van de club, waardoor ik besloten heb te blijven”, besluit de voormalig jeugdspeler van Vitesse.