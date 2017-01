Feyenoorder reageert: ‘Misschien zitten er Ajax-fans tussen het publiek’

Bilal Basacikoglu heeft nog niet alle supporters van Feyenoord kunnen overtuigen. De aanvaller kwam in de zomer van 2014 over van sc Heerenveen en hoewel hij de laatste maanden steeds beter in zijn spel lijkt te komen, zijn er zo nu en dan ook fluitconcerten te horen die gericht zijn aan de 21-jarige buitenspeler.

De voormalig jeugdinternational van Turkije en Oranje zegt in een interview met de NOS dat hij niet weet waarom er gefloten wordt, maar dat hij het ook niet hoort wanneer hij op het veld staat. “Misschien zitten er een paar fans van Ajax tussen het publiek”, grapt hij. “Ik weet niet waarom ze dat doen, maar volgens mij gaat het nu best lekker.”

Ondanks dat het ‘best lekker’ gaat, is Basacikoglu zijn basisplaats niet zeker in De Kuip. Hij weet waardoor het nog niet tot een definitieve doorbraak is gekomen bij Feyenoord: “Ik heb goede spelers voor me staan met Eljero Elia en Steven Berghuis (...) Ik moet wachten op mijn kans en dan laten zien dat ik misschien wel beter dan die twee.”