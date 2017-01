‘PEC Zwolle kan Necid vergeten: spits vertrekt naar Ajax-opponent Legia’

Tomas Necid gaat aan de slag bij Legia Warschau. Poolse media melden dat de aanvaller voor de rest van het seizoen wordt gehuurd van Bursaspor en dat de Europa League-tegenstander van Ajax tevens een optie tot koop krijgt op Necid.

De 27-jarige Necid maakte vorig seizoen zestien doelpunten in 33 wedstrijden voor Bursaspor, maar komt in het huidige voetbaljaar amper aan de bak. In zes optredens in de Süper Lig, met een totaal van 188 speelminuten, scoorde hij niet. Het contract van de 44-voudig international loopt er nog wel tot de zomer van 2019 door.

Doordat Necid naar Legia lijkt te gaan, kan PEC Zwolle een terugkeer van de voorhoedespeler uit zijn hoofd zetten. Trainer Ron Jans gaf begin januari toe geïnteresseerd te zijn in Necid: “Hij speelt op dit moment niet bij Bursaspor, dus dat zou heel mooi zijn.”