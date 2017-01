‘Zenit vergeet Pröpper en legt contract voor tweeënhalf jaar klaar’

Zenit Sint-Petersburg heeft afgezien van de komst van Davy Pröpper, zo meldt Match TV. De Russen zagen een bod van circa veertien miljoen euro exclusief variabelen afgewezen worden en gaan volgens de televisiezender geen tweede bod uitbrengen op de 25-jarige middenvelder van PSV.

De huidige nummer twee van de Premjer Liga heeft de interesse naar verluidt verlegd naar de 31-jarige Christian Noboa van FK Rostov en zou de 74-voudig international van Ecuador ook al een aanbieding voor tweeënhalf jaar hebben gedaan. “Of Zenit een bod op Noboa heeft uitgebracht? Ja, dat klopt. Maar niet alleen Zenit”, bevestigt directeur Ali Uzdenov.

“We vinden Noboa erg belangrijk voor Rostov, maar zijn bereid om hem onder bepaalde voorwaarden te laten gaan. Noboa is de aanbieding van Zenit serieus aan het overwegen en over een paar dagen komt daar waarschijnlijkheid duidelijkheid over”, aldus de bestuurder van Rostov in gesprek met Sport-Express. Noboa, die nog tot medio 2017 vastligt, zou ook naar Mexico, Qatar, China en de Verenigde Arabische Emiraten kunnen.