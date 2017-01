‘Ik moet veel gaan spelen en dan komt het Nederlands elftal vanzelf’

Memphis Depay stond zaterdagavond voor het eerst in de basis bij Olympique Lyon en beleefde geen prettige avond, want er werd met 1-2 verloren van Lille. De aanvaller werd zelf na 67 minuten naar de kant gehaald door trainer Bruno Génésio.

Depay zegt in het Algemeen Dagblad dat hij ondanks de nederlaag een goed gevoel heeft overgehouden aan zijn eerste tien dagen bij les Gones en dat hij het vertrouwen voelt: “Uit alles bleek dat ze me heel graag wilden hebben (...) Ik wil weer lekker voetballen. De trainer had een duidelijk plan met me waar veel vertrouwen uit sprak. Het elftal speelt echt combinatievoetbal en dit is gewoon een heel grote club. Het hele plaatje voelde goed.”

De 22-jarige Depay hoopt zich in Frankrijk weer in de kijker te spelen bij bondscoach Danny Blind, maar weet dat hij geen zekerheid heeft dat hij in maart bij de selectie zit voor het oefenduel met Bulgarije. “Het belangrijkste is dat ik gewoon veel ga spelen, op hoog niveau. Dat stond voorop voor mij. Dan komt het Nederlands elftal vanzelf.” Lyon neemt het komende dinsdag in de Coupe de France op tegen Olympique Marseille.