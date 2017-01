Begeerde Pröpper blijft kalm: ‘Ik laat het aan de clubs’

Davy Pröpper groeide zaterdag uit tot de matchwinner van PSV, want de middenvelder maakte drie minuten voor tijd het winnende doelpunt tegen Heracles Almelo. Het zou zomaar eens de laatste Eindhovense treffer voor Pröpper kunnen zijn geweest, want hij is in beeld bij Zenit Sint-Petersburg.

“Ik laat het aan de clubs, die praten met elkaar. Dat heb ik gehoord. En dan kunnen we er over nadenken. De toekomst zal moeten uitwijzen wat er gaat gebeuren”, zei de 25-jarige Pröpper na afloop voor de camera van de NOS. “De interesse is er al langer, al vanaf de zomer. Dus ik kan er goed mee omgaan”, voegde hij er bij FOX Sports aan toe.

Zenit zag een eerste bod van circa veertien miljoen euro exclusief variabelen worden afgewezen door PSV. De Eindhovenaren mikken naar verluidt op een bedrag van ruim twintig miljoen.