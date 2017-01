Dost blijft scoren en is goud waard voor Sporting Portugal

Bas Dost heeft opnieuw zijn waarde voor Sporting Portugal bewezen. De international van het Nederlands elftal scoorde twee keer in het duel met Paços de Ferreira (4-2) en staat nu op zestien treffers in zeventien duels in de Liga NOS. FC Porto rekende eerder op de avond met 1-2 af met Estoril.

Sporting Portugal - Paços de Ferreira 4-2

Sporting leek snel klaar te zijn met Paços, want binnen 35 minuten stond het 3-0. Adrien Silva benutte een strafschop, Dost tikte van dichtbij binnen na een lage voorzet van Ezequiel Schelotto en Gelson Martins maakte er na en mooie pass van William Carvalho 3-0 van. Paços kreeg slechts één serieuze kans: doelman Rui Patrício dook in de blessuretijd een vrije trap van Pedrinho uit de bovenhoek. In de tweede helft speelde Sporting minder dwingend dan voor de pauze en daardoor kon Pacós het nog heel spannend maken. Welthon maakte er twee, maar door toedoen van Dost (kopbal) pikte ook Sporting nog een treffer mee en eindigde het duel in 4-2.

Estoril - FC Porto 1-2

André Silva opende de score en maakte alweer zijn zevende doelpunt in zijn laatste acht wedstrijden voor Porto. De aanvaller mocht na 82 minuten aanleggen vanaf elf meter nadat hij was gehaakt door doelman José Moreira. Jesús Corona maakte er even later na een mooie actie 0-2 van en besliste het duel, al deed Estoril via een boogbal van Dankler nog wel wat terug. De thuisploeg stond toen al met tien man op het veld, want Oumar Diakhite kreeg na 89 minuten zijn tweede gele kaart. Porto speelde voor rust overigens zeer matig en voetbalde na de pauze een aantal kansen bij elkaar, maar moest dus 82 minuten lang wachten tot de ban door André Silva werd gebroken.