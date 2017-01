‘Je weet niet wat PSV doet als er een bod komt dat niet te weerstaan is’

Phillip Cocu gaat ervan uit dat Davy Pröpper het seizoen afmaakt bij PSV. De Eindhovenaren sloegen een eerste bod van Zenit Sint-Petersburg van naar verluidt circa veertien miljoen euro exclusief variabelen af en Cocu blijft op de 25-jarige middenvelder rekenen.

“Hij heeft zelf gezegd waarom hij niet weg mag. Davy richt zich gewoon op PSV. Hij is ook een nuchtere jongen. Op dit moment speelt het niet, want we hebben nee gezegd tegen het bod”, zei de oefenmeester na afloop van het met 1-2 gewonnen duel met Heracles Almelo tegen FOX Sports.

Luuk de Jong hoopt eveneens dat de viervoudig international van het Nederlands elftal in het Philips Stadion blijft. “Je weet nooit wat PSV doet als er een bod komt wat niet te weerstaan is, maar wij willen dat hij blijft zodat we met deze sterke selectie door kunnen”, sprak de aanvoerder.