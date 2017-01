Mané groeit uit tot grote schlemiel; Ajax moet langer wachten op Traoré

Kameroen heeft zich geplaatst voor de halve finale van de Afrika Cup. De viervoudig toernooiwinnaar rekende zaterdagavond na strafschoppen af met Senegal, terwijl Burkina Faso zich eerder op de avond al bij de laatste vier had geschaard. Egypte, Marokko, Congo-Kinshasa en Ghana strijden om de laatste twee tickets.

Senegal - Kameroen 0-0 (Kameroen w.n.s.)

Senegal had in de eerste helft het meeste te vertellen, maar scoorde niet. Zo mikte Cheikhou Kouyaté twee keer naast en schoot Henri Saivet een vrije trap over het doel van Fabrice Ondoa. Laatstgenoemde was zonder twijfel de beste man op het veld van Kameroen, want in de tweede helft had hij nog een aantal goede reddingen in huis, onder meer op een inzet van Moussa Sow. Kameroen werd gevaarlijk via onder anderen Moussa Sow, maar een strafschoppenserie zou uiteindelijk nodig zijn om een winnaar aan te wijzen. Senegal verdiende op basis van het spel misschien wel de zege, maar doordat Sadio Mané als enige miste, schaarde Kameroen zich bij de laatste vier.

Burkina Faso - Tunesië 2-0

Ajax zal nog iets langer geduld moeten hebben voordat Bertrand Traoré terugkeert. De aanvaller bereikte met Burkina Faso de halve finale van de Afrika Cup door Tunesië met 2-0 te verslaan. Traoré was in de kwartfinale dicht bij zijn tweede treffer van het toernooi, maar raakte in de eerste helft de lat. Overigens had ook Tunesië voor rust de voorsprong kunnen pakken, maar niet voor het eerst dit toernooi hadden de aanvallers het vizier niet op scherp staan. Tien minuten voor tijd brak Aristide Bancé pas de ban, door een vrije trap vanaf een meter of twintig binnen te schieten. Uit een counter besliste Prejuce Nakoulma het duel, waardoor Burkina Faso voor de derde keer in de geschiedenis naar de halve finale gaat.