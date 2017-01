Internazionale dendert door en meldt zich in top vier van Serie A

Internazionale heeft zaterdag de zevende competitiezege op rij bijgeschreven. I Nerazzurri hadden in eigen huis weinig moeite met Pescara (3-0) en dringen dankzij de overwinning door tot de top vier van de Serie A. Internazionale gaat Lazio voorbij en heeft een achterstand van twee punten op Napoli, dat zondag in actie komt.

Pescara wacht dit seizoen nog altijd op de eerste 'echte' driepunter. De enige overwinning van de hekkensluiter was een reglementaire, nadat Sassuolo tijdens een 2-1 overwinning op Pescara een speler opstelde die niet speelgerechtigd was. De eerste zege kwam er ook in het Giuseppe Meazza niet. De bezoekers dachten in de eerste helft wel te scoren, maar een doelpunt van Valerio Verre werd afgekeurd wegens buitenspel. Even daarvoor had João Miranda een gouden kans voor Internazionale om zeep geholpen.

Halverwege de eerste helft was het wel raak voor de gastheer. De geheel vrijstaande Danilo D'Ambrosio kon bij de tweede paal afronden na voorbereidend werk van Marcelo Brozovic. D'Ambrosio werd de eerste verdediger die dit seizoen scoorde in de Serie A voor Internazionale. João Mário slaagde er niet in om een-op-een met keeper Albano Bizzarri de marge te verdubbelen, maar de Portugees kwam kort voor rust wel tot scoren. Hij was het beginpunt en het eindstation van een fraaie combinatie van Internazionale.

Na een scherpe voorzet van Ivan Perisic kon Mário van dichtbij aantekenen voor de 2-0. Het team van Stefano Pioli begon met dezelfde aanvallende intenties aan de tweede helft. Toch had Pescara na een uur spelen op gelijke hoogte moeten komen. Paris Saint-Germain-huurling Jean-Christophe Bahebeck stuitte van dichtbij op Samir Handanovic en in de rebound vuurde Verre over het doel. Internazionale kwam lange tijd niet verder dan afstandsschoten, totdat Éder toesloeg. De thuisploeg stond plots met drie man voor het doel en de invaller nam de 3-0 voor zijn rekening, waarmee de wedstrijd was gespeeld.