Succesvolle rentree bij Chelsea voor Aké: ‘Het was een perfecte dag’

Nathan Aké had zaterdag voor het eerst sinds oktober 2014 weer een basisplaats bij Chelsea. De Nederlandse verdediger maakte als linksback de negentig minuten vol tegen Brentford (4-0) in de zestiende finales van de FA Cup. Aké, door trainer Antonio Conte deze maand teruggeroepen van zijn verhuurperiode bij Bournemouth, is erop gebrand zichzelf te bewijzen.

"Het was geweldig om negentig minuten te spelen op Stamford Bridge en om te winnen met een clean sheet", glundert de 21-jarige Hagenaar in gesprek met het clubkanaal van Chelsea. "Het was een perfecte dag. We begonnen goed aan de wedstrijd en na het doelpunt van Willian bleven we domineren. Brentford kwam na rust sterk uit de startblokken en die fase moesten we overleven. Dat deden we."

Aké is op meerdere posities inzetbaar en Conte wilde zaterdag zien hoe bruikbaar hij als linksback is. De jongeling speelde de afgelopen seizoenen het vaakst als linker centrale verdediger. "Ik moest vandaag veel op en neer gaan, maar ik genoot ervan. Het is goed om op meerdere posities uit de voeten te kunnen. Ik denk dat ik de laatste twee jaar beter ben geworden en meer ervaring heb opgedaan. Hopelijk kan ik het nu hier laten zien."