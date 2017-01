SC Cambuur blijft in jubelstemming na zege in roodgekleurd duel

SC Cambuur heeft de smaak te pakken. Het team van de interim-trainers Arne Slot, Jan Bruin en Sipke Hulshoff schakelde Ajax en FC Utrecht uit in de KNVB Beker en boekte zaterdagavond zijn tweede overwinning op rij in de Jupiler League. FC Dordrecht werd in Leeuwarden met 3-0 verslagen.

Cambuur zat al vroeg op rozen in het eigen stadion, want Tarik Tissoudali opende binnen drie minuten de score na na goed doorzetten van Jordy van Deelen. De thuisploeg bleef daarna de bovenliggende partij en was via Marvin Peersman en opnieuw Tissoudali dicht bij de 2-0, alvorens Jergé Hoefdraad na zeven minuten alsnog de marge wist te verdubbelen.

Cambuur vermaakte het publiek en maakte er na een half uur, met een strafschop van Erik Bakker, zelfs 3-0 van. Onder anderen Stefano Lilipaly, Bakker en Van Deelen (paal) hadden eerder al kunnen scoren, maar zij hadden het vizier niet op scherp staan. FC Dordrecht wist dat men een verloren wedstrijd speelde en sloot het duel door rode kaarten voor Bradley de Nooijer en Michael Chacón nog met negen man af.