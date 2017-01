PSV ontsnapt na laat doelpunt van Pröpper

PSV heeft het vijfde puntverlies in de laatste negen speelronden op de valreep weten te voorkomen. De Eindhovenaren zagen Heracles Almelo zaterdagavond na 74 minuten langszij komen, maar Davy Pröpper maakte er na 87 minuten 1-2 van. PSV bleef daardoor voor de 23e keer op rij ongeslagen in een uitwedstrijd in competitieverband en evenaarde daarmee het clubrecord uit 2004/05.

De 2-1 thuiszege van afgelopen seizoen was de enige Eredivisiezege van Heracles in eigen huis tegen PSV en ook dit keer wist men niet te winnen, al had de thuisploeg het zichzelf een stuk makkelijker kunnen maken wanneer Samuel Armenteros een strafschop had benut. De aanvaller mocht na elf minuten aanleggen na een overtreding van Daniel Schwaab en stuitte uiteindelijk op Jeroen Zoet. De doelman pakte daarmee voor het eerst sinds december 2013 een strafschop als PSV’er in een officieel duel. In het vervolg van de eerste helft waren de beste kansen voor PSV.

Gastón Pereiro kreeg na tachtig seconden al een mogelijkheid en Pröpper, die mogelijk zijn laatste wedstrijd voor PSV speelde, Santiago Arias en Luuk de Jong deden ook nog een poging om op het scorebord terecht te komen. Het tempo lag relatief hoog en beide partijen maakten er een interessant en gelijkopgaand duel van; zo kreeg Heracles via Thomas Bruns en Brahim Darri nog kansen om er 1-0 van te maken. Er zou echter geen doelpunt vallen waardoor de ploegen met een brilstand aan de thee gingen.

In de tweede helft had PSV minder moeite om tot scoren te komen, want al na vijftig minuten was het raak in het Polman Stadion. PSV veroverde de bal op het middenveld en Bart Ramselaar kon uiteindelijk afdrukken na een lage voorzet van Jetro Willems: 0-1. De middenvelder maakte zodoende voor de derde keer dit seizoen het openingsdoelpunt voor PSV en zette zijn team op het juiste spoor. PSV scoorde na de goal van Ramselaar in korte tijd nog eens twee keer, maar die treffers van Pröpper en De Jong werden vanwege buitenspel afgekeurd.

Door de minimale marge waren de uit Brabant meegereisde supporters er niet gerust op en die vrees bleek terecht, want een kwartier voor tijd werd het gelijk. Armenteros schoot op fraaie wijze binnen na een uitstekende voorzet van Brandley Kuwas en maakte zijn gemiste strafschop goed. De Cubaanse Zweed maakte daarmee alweer de zevende van de laatste elf competitiedoelpunten van zijn werkgever. Trainer Phillip Cocu greep na de gelijkmaker in en verving Pereiro door Steven Bergwijn. Ook Siem de Jong mocht later invallen en met hen op het veld werd het 1-2. Pröpper scoorde met een van richting veranderd schot.