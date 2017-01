‘Chinese club telt achttien miljoen neer en haalt Braziliaan van Villareal’

Alexandre Pato gaat zijn carrière naar alle waarschijnlijkheid vervolgen in China. Villarreal en Tianjin Quanjian zijn het eens over een overgang van de Braziliaanse aanvaller, die in China naar verluidt voor drie jaar gaat tekenen. De Chinese club zou achttien miljoen euro overmaken naar Spanje, zo meldt Sky Italia.

Na amper een half jaar vertrekt Pato dus al bij Villarreal, dat hem afgelopen zomer voor zo’n drie miljoen euro overnam van Corinthians. In Spanje speelde de aanvaller 24 wedstrijden, waarin hij 6 keer trefzeker was. Pato reisde al naar Rome om daar medisch gekeurd te worden door Tianjin Quanjian en trainer Fabio Cannavaro te ontmoeten.

Daardoor ontbrak de Braziliaan bij de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd van Villarreal tegen Granada. “We hebben de situatie geanalyseerd en nemen hem niet mee voor deze wedstrijd. Er is een interessant bod en we kunnen geen risico’s nemen”, zei trainer Fran Escriba voorafgaand aan de wedstrijd. Over hoeveel Pato gaat verdienen in China bestaan verschillende lezingen. Eerder werd er in de media gesproken van een jaarsalaris van zes miljoen euro, nu schijnt er een contract ter waarde van tien miljoen euro per jaar klaar te liggen.