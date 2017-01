Arsenal haalt uit en bekert verder; hattrick voor Walcott

Arsenal heeft zich geplaatst voor de achtste finale van de FA Cup. De nummer twee van de Premier League had zaterdagavond geen kind aan Southampton en stapte met een 0-5 voorsprong van het veld. The Gunners wonnen zodoende voor het eerst zes uitwedstrijden in de FA Cup op rij en voor Danny Welbeck was het de eerste keer dat hij in één duel twee keer scoorde in het bekertoernooi.

De aanvaller stond voor het eerst sinds maart in de basis en gaf dus meteen zijn visitekaartje af. Hij opende na een kwartier de score: na een pass van Lucas Pérez chipte de Engels international de bal over doelman Harry Lewis heen. De Londenaren lieten het daar niet bij zitten, want Welbeck maakte er na 22 minuten na een prachtige pass van Alex Oxlade-Chamberlain 0-2 van en Theo Walcott bepaalde de ruststand op 0-3. De rechtsbuiten prikte de bal van dichtbij binnen na een lage voorzet van Welbeck. Het was het klapstuk van een mooie aanval over meerdere schijven en Arsenal kon dan ook met een positief gevoel gaan rusten.

Southampton stichtte gevaar in de personen van Josh Sims, Shane Long en Pierre-Emile Höjbjerg, maar liet achterin dus te veel steken vallen om aanspraak te maken op méér dan een nederlaag. In het eerste kwartier na rust bleef Arsenal de bovenliggende partij en kreeg men ook enkele mogelijkheden, maar Southampton was al lang blij dat men even geen doelpunt hoefde te incasseren. Twintig minuten voor tijd viel de 0-4 alsnog: Walcott schoot binnen nadat Alexis Sánchez de bal had teruggelegd. Walcott completeerde zes minuten voor tijd ook nog zijn hattrick in het St Mary’s Stadium.