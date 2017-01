‘Ik kan niet garanderen dat hij bij PSV blijft, als we het bod afwijzen’

Phillip Cocu heeft met Davy Pröpper gesproken over de situatie van de middenvelder. Pröpper staat nadrukkelijk in de belangstelling van Zenit Sint-Petersburg en volgens De Telegraaf bracht de Russische topclub reeds een eerste bod uit van veertien miljoen euro. "Hij is er rustig onder, zoals altijd", verklaarde Cocu vlak voor het competitieduel met Heracles Almelo.

Pröpper kreeg 'gewoon' een basisplek in het Polman Stadion. "Of er angst is dat hij geblesseerd raakt? Bij mij niet. Want dan gaat ie zeker niet weg", zei Cocu voor de camera van FOX Sports. "We hebben tegen Davy gezegd dat PSV duidelijk is naar Zenit. Dan is het vervolgens richten op de wedstrijd. Het vervelende aan de situatie is dat de Russische markt veel langer open is."

De transfermarkt in Rusland sluit pas op 24 februari de deuren. "Ik kan natuurlijk niet honderd procent garanderen dat als we nu het bod afwijzen, hij hier ook het seizoen afmaakt. Er zijn daar nog mogelijkheden. Maar we zullen er alles aan doen om hem bij PSV te houden", beloofde Cocu, die zijn pupil een 'heel belangrijke speler' noemde. Volgens het Eindhovens Dagblad aast PSV op ruim twintig miljoen euro voor de spelverdeler.