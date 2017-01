AS Roma doet zaken met club van Depay en presenteert ‘nieuwe Pirlo’

Clément Grenier is speler van AS Roma. I Giallorossi maken zaterdagavond bekend dat zij de middenvelder voor de rest van het seizoen huren van Olympique Lyon en tevens een optie tot koop op de Fransman hebben bedongen.

Het is onduidelijk hoeveel de huidige nummer twee van de Serie A in dat geval voor de 26-jarige Grenier moet betalen, maar volgens Sky Italia gaat het om een bedrag van drieënhalf miljoen euro. Grenier, die ook in beeld was bij OGC Nice, is na Emerson de tweede winteraanwinst voor het team van trainer Luciano Spalletti.

De vijfvoudig A-international, Grenier dus, komt uit de jeugdopleiding van Lyon en speelde al 152 wedstrijden in het eerste elftal. “Het is een speler die door AC Milan gezien werd als de opvolger van Andrea Pirlo. Hij heeft een moeilijke periode in zijn carrière die we kunnen doen laten kantelen in Rome”, zei Spalletti zaterdagochtend al.