Sneijder blinkt uit met drie assists en weergaloze hakbal

Galatasaray heeft zonder enkele moeite drie punten aan het totaal toegevoegd. Cim Bom stond zaterdagavond bij rust al met 4-0 voor tegen Akhisar en won uiteindelijk met 6-0. Wesley Sneijder was goed voor drie assists.

Galatasaray had geen kind aan Akhidar en keek na 41 minuten al tegen een 4-0 voorsprong aan, wat uiteindelijk ook de ruststand zou worden. Het team van Jan Olde Riekerink opende na negen minuten de score: Semih Kaya kopte raak na een voorzet van Sneijder. Bruma (na een combinatie met Lukas Podolski) en Yasin Öztekin (na een fantastische hakbal van Sneijder) maakten er vervolgens 3-0 van en Bruma bepaalde, wederom na voorbereidend werk van Sneijder, de ruststand op 4-0.

De club uit Europees Istanbul nam in de tweede helft enigszins gas terug, maar zou nog wel wee treffers maken. Selçuk Inan benutte ruim tien minuten voor tijd een strafschop en Sinan Gümüs maakte er op aangeven van Sneijder 6-0 van in de Türk Telekom Arena. Galatasaray staat nu met 39 punten op de derde plaats in de Süper Lig, maar Medipol Basaksehir (39 punten) en Fenerbahçe (41 punten) hebben nog een duel te goed.