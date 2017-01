Lille verpest wisselvallig basisdebuut Depay bij Olympique Lyon

Anderhalve week geleden maakte Memphis Depay de overstap van Manchester United naar Olympique Lyon. Zaterdag mocht de Nederlandse buitenspeler voor het eerst in de basiself van les Gones beginnen. Lille zorgde er echter voor dat het geen feestelijk debuut was en won met 1-2 in Lyon.

De aanvaller toonde zich namelijk bij vlagen dreigend, goed combinerend met spits Alexandre Lacazette. Maar balverlies van Depay leidde de openingstreffer van Lille in, die door Yassine Benzia werd binnengeschoten. Eigenlijk was Lyon in de eerste helft de bovenliggende partij, maar kansen van Mathieu Valbuena en Nabil Fekir leverde niet de verdiende treffer op.

Na zeventig minuten spelen kreeg Valbuena echter de grootste kans van het duel. Voor een open doel schoot de middenvelder echter op de lat. Depay was ondertussen al vervangen door Gnaly Cornet. Tien minuten voor het einde bracht Valbuena Sébastien Corchia ten val in het strafschopgebied, waarna Lille vanaf elf meter de kans kreeg om de marge te verdubbelen. Benzia maakte geen fout en zette zijn tweede treffer van de middag op het scorebord. Ook Lyon kreeg in de slotfase nog een strafschop, die door Lacazette werd verzilverd. Dichterbij kwamen les Gones echter niet meer.