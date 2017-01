‘Vermoeid’ Atlético ziet CL-ticket in gevaar komen na puntverlies

Atlético Madrid moet alle zeilen bijzetten om zich dit seizoen te verzekeren van Champions Leaguevoetbal. De Madrilenen kwamen op bezoek bij Alavés niet verder dan een 0-0 gelijkspel. Als Real Sociedad later dit weekeinde een overwinning weet te behalen tegen Real Madrid, neemt het de vierde plaats over van Atlético.

Die plaats geeft recht op deelname aan de voorronde van de Champions League. De achterstand van Atlético op nummer drie Barcelona, dat virtueel direct geplaatst is voor het kampioenenbal, bedraagt vijf punten, met een wedstrijd meer gespeeld. Door het puntverlies van de Madrilenen kan Barcelona zondag uitlopen, als het een goed resultaat weet te behalen tegen Real Betis.

Overigens mocht Atlético op bezoek bij Alavés nog van geluk spreken dat het een punt overhield aan het treffen. De thuisploeg maakte aanspraak op de overwinning en kreeg in het duel grote kansen, onder meer via Deyverson. Daar brachten de bezoekers teleurstellend weinig tegenover. Atlético maakte een vermoeide indruk Vitoria-Gasteiz. Er wacht voor de ploeg van trainer Diego Simeone echter een drukke periode, met vier wedstrijden in de komende twaalf dagen. De Spaanse titel lijkt het nu echter wel definitief te kunnen vergeten, met een achterstand van zeven punten op koploper Real Madrid. De stadgenoot heeft ook nog twee wedstrijden minder gespeeld.

