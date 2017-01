Robben belangrijk voor Bayern München; RB Leipzig blijft in het spoor

Bayern München heeft zaterdagmiddag de volle drie punten opgehaald in Bremen. Arjen Robben nam de openingstreffer voor zijn rekening en speelde zo een belangrijke rol bij der Rekordmeister. Aangezien RB Leipzig moeizaam zegevierde tegen TSG Hoffenheim loopt Bayern echter niet uit. VfL Wolfsbrug leed een pijnlijke thuisnederlaag tegen FC Augsburg.

Werder Bremen - Bayern München 1-2

Bayern had op bezoek in Bremen in de openingsfase weinig moeite met de gastheren en sloeg voor de rust al twee keer toe. Robben was na een half uur spelen het eindstation van een goede aanval en schoot op aangeven van Franck Ribéry de 0-1 in de rechterbovenhoek. Op slag van rust mocht David Alaba aanleggen voor een vrije trap vanaf een flinke afstand en hij krulde de bal heerlijk buiten het bereik van de doelman in de rechterkruising.

Bremen kwam na de onderbreking iets beter in de wedstrijd en leek na ruim vijf minuten spelen zelfs aanspraak te mogen maken op meer. Max Kruse joeg de aansluitingstreffer op aangeven van Zlatko Juzunovic namelijk in het dak van het doel. De scoringsdrift van de thuisploeg hield daar echter ook op en Bayern kwam in het restant van de wedstrijd niet echt meer in de problemen.

RB Leipzig - TSG Hoffenheim 2-1

De thuisploeg kreeg de eerste twee goede kansen van de wedstrijd, maar moest na nog geen twintig minuten wel een tegentreffer toestaan. Nadiem Amirir schoot op aangeven van Andrej Kramaric de 0-1 binnen en zorgde zo voor de verrassende voorsprong. Naby Keïta stelde een dikke vijf minuten voor rust echter orde op zaken en leek na rust in een zetel te komen toen Sandro Wagner moest inrukken na een harde overtreding. De beslissende treffer liet nog even op zich wachten, maar Marcel Sabitzer bezorgde zijn ploeg een kwartier voor tijd toch de drie punten en maakte meteen een einde aan de ongeslagen status van Hoffenheim.

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 1-2

Yunus Malli bediende Mario Goméz na vier minuten spelen al met een perfecte pass, waarna de spits de bal in het dak van het doel joeg voor de 1-0. Augsburg had even nodig om zich van deze tegenvaller te herstellen, maar kwam een minuut of twintig later toch weer langszij via een kiezelharde kopbal van Halil Altintop. Na rust ging de wedstrijd op en neer en waren het de bezoekers die uiteindelijk het gelukkigst waren. Dominik Kohr liet Diego Benaglio met nog een kleine twintig minuten te gaan kansloos en besliste zo de wedstrijd. Aanwinst Riechedly Bazoer bleef de hele wedstrijd op de bank.