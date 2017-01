Zidane: ‘Weet wat jullie proberen, maar ik behandel iedere speler hetzelfde’

Voor Karim Benzema is het tot dusver een moeizaam seizoen. De Fransman scoorde de afgelopen drie maanden slechts één keer en ligt onder vuur bij Real Madrid. Critici stellen namelijk dat de spits het lievelingetje is van voorzitter Florentino Pérez en trainer Zinedine Zidane.

Om die reden zou Benzema altijd kunnen rekenen op een basisplaats en krijgt Álvaro Morata geen kans. “Ik weet wat jullie proberen met dit soort vragen”, reageerde Zidane tijdens een persconferentie op vragen over zijn band met Benzema. “Het enige dat we gemeen hebben, is dat we dezelfde moedertaal hebben. Ik behandel hem hetzelfde als iedere andere speler.”

“Ik houd er niet van als Benzema kritiek krijgt, net als dat ik dat bij mijn andere spelers vervelend vind”, gaat de Franse oefenmeester van Real Madrid verder. In veertien competitiewedstrijden scoorde Benzema pas vijf keer. “Er is geen reden om ons zorgen te maken over Karim, hij maakt een prima seizoen door. We weten wat hij kan brengen op het veld en hij heeft het karakter om nog meer te kunnen brengen. Ik steun hem, zeker als hij het moeilijk heeft en de buitenwacht hem moet hebben.”