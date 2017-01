‘Noors international ontbreekt bij Rosenborg en lijkt op weg naar AZ’

AZ wil zich deze winter nog gaan versterken met Jonas Svensson, zo schrijft de Noorse krant Adresseavisen. De 23-jarige verdediger speelt momenteel bij Rosenborg BK en ontbreekt komende weekeinde in de wedstrijd van zijn club tegen Ranheim.

Of Svensson ontbreekt wegens een lichte blessure of dat hij al op weg is naar Alkmaar, is vooralsnog onduidelijk. Afgelopen zomer was het Turkse Trabzonspor geïnteresseerd in de rechterverdediger, maar Rosenborg vond een bod van ruim anderhalf miljoen euro niet voldoende.

AZ zal dus aan dat bedrag tegemoet moeten komen. Sinds de zomer hebben de Alkmaarders Svensson al op de radar staan, maar pas nu is die interesse concreet geworden. De verdediger werd opgeleid door Rosenborg en maakte in 2011 zijn debuut bij de Noorse topclub. Afgelopen jaar maakte Svensson zijn debuut voor de Noorse nationale ploeg, waarvoor hij tot dusver zes interlands speelde.