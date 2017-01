Liverpool ondergaat tweede bekeruitschakeling op rij

Na de uitschakeling in de EFL Cup op woensdag is er zaterdagmiddag ook een einde gekomen aan het FA Cup-avontuur van Liverpool. Championship-tegenstander Wolverhampton Wanderers was op Anfield met 1-2 te sterk voor de mannen van Jürgen Klopp, waardoor the Reds zich nu compleet kunnen richten op de rest van het seizoen in de Premier League.

Liverpool begon niet bepaald goed aan de wedstrijd, want Loris Karius moest de bal na een minuut al uit het net vissen. Hélder Costa slingerde een vrije trap voor het doel, waarna Richard Stearman het net met zijn hoofd deed bollen. De aangeslagen thuisploeg had in het vervolg van het eerste bedrijf wel het meeste balbezit, maar ging daar slordig mee om en slaagde er ook nauwelijks in om het de bezoekers lastig te maken.

Een van die slordigheden leidde vijf minuten voor rust tot een grotere achterstand. Wolverhampton pikte de bal diep op de eigen helft op, waarna Andreas Weimann na een perfecte counter voor Karius opdook. De Oostenrijker omspeelde de doelman en prikte daarna simpel de 0-2 binnen. Klopp greep in de rust in door Philippe Coutinho in de ploeg te brengen voor verdediger Connor Randall, maar ook met de Braziliaanse spelmaker in de ploeg slaagde Liverpool er niet echt in om de hechte verdediging van the Wolves uit elkaar te spelen.

Coutinho testte Harry Burgoyne wel met een schot door het midden, maar de piepjonge doelman had weinig moeite om die inzet te keren. Met Daniel Sturridge en Emre Can als laatste wissels in de ploeg ging Liverpool in het laatste kwartier op zoek naar de aansluitingstreffer en die viel vijf minuten voor tijd toen Wolverhampton een corner niet weg kreeg. Divock Origi stond op de goede plek om van dicht bij de 1-2 binnen te schieten. De thuisploeg zette daarna nog vol aan, maar slaagde er niet meer in om langszij te komen.