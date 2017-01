Ancelotti: ‘Ik heb nog nooit een aanvaller gezien die tactisch zo goed is’

Thomas Müller is dit seizoen lang niet altijd verzekerd van een basisplaats onder Carlo Ancelotti, maar de trainer van Bayern München komt desalniettemin superlatieven tekort voor de aanvaller. Met name de mentaliteit en het tactisch vernuft waarover de Duits international beschikt, worden geprezen door Ancelotti.

"Ik heb nog ooit een aanvaller gezien met de tactische kwaliteiten van Müller. Ik maak me geen enkele zorgen om hem", laat de Italiaan optekenen door ESPN. "Hij is mentaal erg sterk, hij is een winnaar die zijn hoofd nooit laat hangen. Hij denkt positief en is zelfverzekerd."

Müller begon deze jaargang in de competitie pas elf keer in de basis bij der Rekordmeister, maar Ancelotti heeft de 27-jarige alleskunner er graag bij. ''We verwachten van aanvallers dat ze geweldige atleten zijn, een goede techniek hebben en daarnaast ook nog eens creatief zijn. Zijn kracht ligt daar niet, maar hij is tactisch excellent. Hij kan op elke positie spelen.''