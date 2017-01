‘Die kritiek is normaal bij Ajax, maar ik luister er niet naar’

De kritiek op Amin Younes begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. De aanvaller van Ajax is bezig aan een bijzonder matig seizoen en scoorde nog niet in de Eredivisie. Younes trekt zich echter niets aan van zijn criticasters.

"Wanneer je bij Ajax speelt is het normaal dat er kritiek is. Dat is goed. Maar ik luister er niet naar", verzekert de 23-jarige Duitser in gesprek met Fox Sports. ‘’Voor mij zijn de mensen hier bij Ajax belangrijk. Als er iemand interesse in mij heeft en mij beter wil maken, dan komt diegene naar me toe. De staf, de trainers. Dat is belangrijk voor mij."

"Het is duidelijk dat mijn zelfvertrouwen niet op zijn hoogst is nu, maar ik weet wat ik kan en welke kwaliteiten ik heb", vervolgt Younes. "Ik moet het alleen nog in wedstrijden laten zien. Scoren, het verschil maken." De vleugelspeler is bezig aan zijn tweede jaargang in Amsterdamse dienst, nadat hij in 2015 overkwam van Borussia Mönchengladbach.