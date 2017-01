Sparta doet zaken met club Van der Vaart: ‘We volgen hem al langer’

Sparta Rotterdam heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Martin Pusic, zo hebben de Rotterdammers zaterdagmiddag via de officiële kanalen laten weten. De aanvaller komt op huurbasis over van het Deense FC Midtjylland, waar hij een ploeggenoot was van Rafael van der Vaart.

De Oostenrijkse spits speelde in de jeugdopleiding van Austria Wien en verdedigde daarna de kleuren van onder meer Esbjerg fB, SK Brann, Valeranga Oslo en Fredrikstadt FK. In dienst van Midtjylland de 29-jarige aanvaller goed voor 25 goals in 72 wedstrijden.

Alex Pastoor toonde zich verguld met de komst van Pusic: “Martin volgen we al langer. We zijn blij dat we met hem een balvaste aanvaller toevoegen aan onze selectie met internationale ervaring die bewezen heeft doelpunten te kunnen maken.” De aanvaller is na Janne Saksela de tweede winterversterking voor de nummer dertien van de Eredivisie.