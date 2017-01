Cultheld kondigt veldslag tegen Tottenham aan: ‘’The Beast‘ vreest niemand’

Cultheld Adebayo Akinfenwa neemt het zaterdag met Wycombe Wanderers op tegen Tottenham Hotspur in de vierde ronde van de FA Cup. De bonkige spits heeft de messen geslepen voor het treffen op White Hart Lane, zo verzekert hij in gesprek met diverse Engelse media.

"Je moet niet met mij in gevecht proberen te komen, en dat is niet arrogant bedoeld, want als je dat probeert, win ik. Ik maak geen grapje, the Beast vreest niemand", klinkt het overtuigend. De 34-jarige Akinfenwa erkent desalniettemin dat the Spurs favoriet zijn voor het bekerduel.

"Als Tottenham op zijn best speelt en wij doen hetzelfde, dan zouden zij moeten winnen. Zij hebben extra kwaliteiten en daar kan ik mee leven. Als een professional zou je echter voor niemand bang moeten zijn. Zij zijn mannen, wij zijn mannen en ik ben voor niemand bang. Niemand is groter dan ik. Ze zijn echter waarschijnlijk wel beter op alle overige vlakken", besluit de midvoor met een knipoog.