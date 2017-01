‘Trainingen waren amateuristisch, spelers kwamen met kop koffie het veld op’

Youness Mokhtar keerde vorig jaar na een avontuur bij Al-Nassr terug in de Eredivisie. De aanvaller was zes maanden actief in Saudi-Arabië, alvorens hij ervoor koos een contract te tekenen bij PEC Zwolle. Mokthar zegt nog altijd te wachten op een groot deel van zijn salaris.

"De FIFA heeft de mond vol van respect in het voetbal, maar clubs maken voetballers tot slaven. FIFA moet echt ingrijpen", foetert de 25-jarige buitenspeler in gesprek met De Stentor. "Ik ben niet de eerste speler die het overkomt en zeker niet de laatste. Dat clubs er mee wegkomen is schandalig."

"De training leek soms wel een speelkwartier", gaat Mokhtar verder over zijn ervaringen in Saudi-Arabië. "Heel amateuristisch. Spelers kwamen met een kop koffie het veld op óf zelfs helemaal niet opdagen. Maar dat begreep ik steeds beter toen ik zelf mijn geld niet kreeg. Dan gaat de motivatie om te presteren snel weg."