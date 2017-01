‘Lastig, het is niet zo dat Chelsea hem eerste keeper gaat maken’

Chelsea heeft zijn oog naar verluidt laten vallen op Craig Gordon. De doelman van Celtic zou op Stamford Bridge de vervanger moet worden van Asmir Begovic, die op de nominatie staat om the Blues nog voor het sluiten van de winterse transferperiode te verlaten. Brendan Rodgers hoopt Gordon op Celtic Park te houden.

"Het is normaal dat dergelijke interesse je aan het denken zet, want een van de krachten van het moderne voetbal is de financiële kracht van de Premier League'', weet de Celtic-manager, die in het verleden actief was in de hoogste Engelse afdeling bij onder meer Liverpool. ''Het is echter lastig, want het is niet zo dat er een bod ligt om eerste keeper te worden bij Chelsea. Als tweede keeper word je een trainingskeeper en daarvoor offer je dan twee of drie jaar van je carrière op."

Chelsea zou een bod van drie miljoen euro hebben uitgebracht op de 34-jarige Gordon, maar Celtic hoopt minimaal het dubbele bedrag te toucheren voor zijn sluitpost. "Het contract van Graig loopt nog achttien maanden door", vervolgt Rodgers tegenover diverse Schotse media. "Ik ben pas sinds gisteren op de hoogte van de interesse, dus ik heb hem een berichtje gestuurd: ‘Come on, laten we een gesprek voeren’."