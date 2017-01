‘Blind roept spelers die minuten maken in topcompetities niet op’

Jeffrey Gouweleeuw gaat zaterdagmiddag met FC Augsburg op bezoek bij Wolfsburg, dat twaalfde staat in de Bundesliga en een voorsprong van één punt heeft op Zuid-Duitsers. De Nederlandse verdediger beschouwt het als een nieuwe kans om zich in de kijker te spelen bij bondscoach Danny Blind.

Gouweleeuw zal in de Volkswagen Arena vermoedelijk tegenover Mario Gómez staan. "Hij is een topspits. Ik heb beeldmateriaal bekeken, zodat ik me op hem kan instellen", vertelt de 25-jarige mandekker in gesprek met BILD. De ex-speler van sc Heerenveen en AZ hoopt nog altijd spoedig op een uitnodiging voor het Nederlands elftal.

"Blind richt zich meer op spelers die actief zijn in de Nederlandse competitie'', legt Gouweleeuw uit. "Er zijn meerdere spelers die regelmatig minuten maken in de Bundesliga of in andere topcompetities, zoals de Engelse of de Italiaanse, maar nog steeds niet opgeroepen zijn."