Falcao wees Chinese clubs driemaal af: ‘De club heeft veel geld laten liggen’

Radamel Falco scoorde dit seizoen in vijftien competitieduels voor AS Monaco al twaalf keer en is daarmee een belangrijke schakel in de succesformatie van Leonardo Jardim. De dertigjarige spits had echter ook kunnen opteren voor een lucratief avontuur in de Chinese competitie, zo doet hij tegenover de Franse media uit de doeken.

"Het is niet gemakkelijk om dergelijke aanbiedingen af te wijzen, maar ik heb dat al driemaal gedaan", zo stelt de Colombiaan. "Ik geloof dat het ook niet gemakkelijk is geweest voor de club, want die heeft veel geld laten liggen. Iets in mij zegt mij echter dat het voor mijn carrière en voor het team belangrijk is om hier te blijven. Ik wil prijzen pakken met Monaco en bewijzen dat ik volledig fit ben."

Falcao lijkt zijn topvorm na een mislukte periode in Engeland, waar hij speelde voor Manchester United en Chelsea, volledig te hebben hervonden bij de Monegasken. Monaco leidt momenteel de dans in de Franse competitie en gaat zondagavond op bezoek bij Paris Saint-Germain, dat een achterstand van drie punten heeft op de koploper.