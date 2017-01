‘We hebben veel gesprekken met Vincent Janssen gevoerd’

Vincent Janssen maakte afgelopen zomer voor bijna twintig miljoen euro de overstap van AZ naar Tottenham Hotspur, maar de spits heeft nog niet aan de verwachtingen kunnen voldoen op White Hart Lane. In 23 officiële wedstrijden voor de Londense club scoorde de Oranje-international pas drie keer, vanaf elf meter, en in de laatste twee duels ontbrak hij zelfs in de wedstrijdselectie van Spurs.

Mauricio Pochettino behoudt echter het vertrouwen in Janssen. "Het is geen issue. Janssen bevindt zich niet in zijn beste vorm, maar hij is nog jong. Het is pas zijn eerste seizoen en we hebben veel gesprekken met hem gevoerd", vertelt Pochettino in gesprek met diverse Engelse media. "Dat is normaal, alles is nieuw voor hem. Hij moet rustig blijven, hard trainen, zich proberen te verbeteren en zijn kwaliteiten laten zien wanneer hij de kans krijgt om te spelen."

Zaterdagmiddag krijgt Janssen die kans wellicht, wanneer Tottenham in de FA Cup de degens kruist met Wycombe Wanderers. "We zullen zien", vervolgt Pochettino. "Het belangrijkste is dat we in hem geloven en hem vertrouwen. Zijn vormdipje heeft voor ons geen twijfels gecreëerd. Als hij speelt, moet hij zijn best doen. Als hij niet speelt, dan zal hij op de bank moeten wachten op een mogelijkheid, maar ik heb geen twijfels over hem."