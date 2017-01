‘Het is alleen heel jammer dat ik de dupe ben van de komst van Ödegaard’

Martin Ödegaard trok onlangs op huurbasis van Real Madrid naar sc Heerenveen en het is de verwachting dat de jonge Noor snel een plekje in de basiself gaat veroveren. Dit gaat ten koste van Pelle van Amersfoort, die in de eerste helft van het seizoen een belangrijke rol op het Friese middenveld vervulde, en de twintigjarige Heemskerker is hier vanzelfsprekend niet enthousiast over.

“Ik weet ook wel met welke bedoelingen Martin hier is gekomen”, vertelt hij in gesprek met de Leeuwarder Courant. “Een jongen die door Real Madrid aan Heerenveen wordt verhuurd - die gaat spelen. Wij zien op de training allemaal dat hij een toptalent is. Het is alleen heel jammer dat ik de dupe van zijn komst ben. Ik ben fit en heb het afgelopen half jaar goed gespeeld. Normaal gesproken beland je dan niet op de bank.”

Van Amersfoort speelde zich in de voorbereiding uit het niets in de basis en maakte een goede eerste seizoenshelft door. De middenvelder weet zelf ook dat er voor hem nu niets anders rest dan proberen om de knop om te zetten en op de training zijn stinkende best te doen om een betere voetballer te worden.