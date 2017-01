‘Een prachtig gebaar van Ziyech, dan telt die rivaliteit even niet meer’

Tonny Vilhena en zijn familie werden anderhalf jaar geleden opgeschrikt door het nieuws dat moeder Jeanette Morin een tumor in haar kaak had en op 30 oktober van het afgelopen jaar overleed zij aan de gevolgen van haar ziekte. De hele selectie van de Rotterdammers was daarna aanwezig bij de herdenkingsdienst en ook vanuit de rest van de voetbalwereld stroomden de steunbetuigingen binnen.

Zo maakte Ajacied Hakim Ziyech op dezelfde avond dat Feyenoord tegen Zorja Loehansk speelde een ‘T’ met zijn handen als steun voor Vilhena: “Een prachtig gebaar. Dan telt de rivaliteit tussen Ajax en Feyenoord helemaal niet en zo hoort het”, blikt de Feyenoorder terug tegenover het Algemeen Dagblad. Dan is de voetbalwereld toch een soort familie. Op Old Trafford stapten José Mourinho en Paul Pogba naar mij toe om me te condoleren. Toch mooi.”

Vilhena leek in de zomerse transferperiode dicht bij een vertrek uit Rotterdam, maar besloot uiteindelijk toch bij te tekenen: “En achteraf was dat de beste beslissing, deze club zit in mijn hart. Ik speel bij Feyenoord alles, de trainers en mijn medespelers steunden mij in deze zware periode. En als ik de afgelopen maanden ergens alleen in Italië of Engeland had gezeten, was ik niet gelukkig geweest.”